Карреру спросили о Еременко перед матчем с ПАОК

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не стал комментировать новость о переходе в красно-белую команду экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

- Между двумя матчами с ПАОК в "Спартаке" появится новый игрок Роман Еременко. Какова будет его роль в команде, пока не закончится срок дисквалификации?

- Давайте говорить о тех, кто выйдет на поле с ПАОК. Когда будет объявлено о подписании официально, тогда отвечу на ваш вопрос. Сейчас не вижу смысла говорить об этом. Разве было официальное объявление?

На этот вопрос так же ответил пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг.

- Ни Еременко-старший, ни Еременко-средний, ни Еременко-младший с ПАОК не сыграют. Это пресс-конференция, посвященная матчу. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 8 августа 2018 года, онлайн-трансляция в 20.00