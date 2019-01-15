Чернов покидает "Зенит"

"Зенит" объявил о том, что Евгений Чернов покидает клуб. Напомним, что защитник защищал цвета петербургской команды с 2016-го года.

Ранее игрок выступал в "Томи", "Газовике", "Химике" и "Енисее". В сезоне-2017/18 на правах аренды выступал за "Тосно".

– "Зенит" благодарит Евгения за сотрудничество и желает удачи в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Чернов провел за сине-бело-голубых 13 матчей, в которых отметился 3 результативными передачами.