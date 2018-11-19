СМИ: "Барселона" установила цену на Дембеле

"Барселона" готова расстаться с нападающим Усманом Дембеле. Как утверждает издание Sport, каталонский клуб установил цену на 21-летнего француза в размере 89 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Дембеле будет отстранен от игр, если продолжит проявлять недисциплинированность и опаздывать на собрания и тренировки. Каталонский клуб в понедельник провел встречу с агентом французского форварда, на которой выдвинул ему соответствующий ультиматум.

В текущем сезоне Дембеле провел 15 игр за "Барселону", забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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