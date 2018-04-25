14:08 | Футбол — Испания

Перес хочет создать в "Реале" тройку нападения Неймар - Салах - Роналду

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Президент "Реала" Флорентино Перес в летнее трансферное окно намерен существенно обновить линию нападения своей команды, сообщает Diario Gol. По информации издания, трансферными целями "королевского клуба" являются нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и форвард "ПСЖ" Неймар.

Отмечается, что по замыслу Переса, египтянин и бразилец смогут сформировать с лидером нынешнего состава мадридцев Криштиану Роналду обновленную линию нападения. Роль центрфорварда, если оба перехода состоятся, будет отведена именно португальцу.

Ожидается, что за Салаха "Реал" предложит "Ливерпулю" 140 миллионов евро. Также в сделку войдут права на полузащитника Дани Себальоса. Что касается Неймара, детали этого трансфера не называются. Ранее As сообщил, что хавбек мадридцев Каземиру может быть включен в сделку по переходу форварда парижан.

Напомним, 25-летний египтянин выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, оценивается в 80 миллионов евро. При этом, "красные" заплатили за Салаха "Роме" прошлым летом 42 миллиона евро. Неймар, в свою очередь, перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" прошлым летом. Transfermarkt.de оценивает бразильца в 180 миллионов евро, тогда как каталонцы получили за него 222 миллиона евро.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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pme

Пусть скупает. Реал это заслужил, лучший клуб мира по выигранным трофеям. А их трансферную стоимость Реал за месяц отобъет на продаже футболок и на процентах от их будущих (в связи с переходом в Реал естественно) рекламных контрактов.

15:42

За Арсеналий с децтва!))

Далеко не факт, что Салах и Неймар смогут усилить Реал и выиграть конкуренцию за место в составе.) Они короли на переферии, но в лучшем клубе мира заиграть гораздо сложнее, там совсем другой уровень. И статус звезды ничего тебе не гарантирует. Очень многие звёзды в Мадриде становятся лавочниками и футболистами замены.) Так что им придётся очень много поработать, чтобы влиться в единый механизм лучшего клуба планеты.)

15:22

True Timati

Салах не Неймар. Не сбежит к дешевкам из Мадрида

15:12

Ivenhoe

Вот кто убивает футбол своими циничными желаниями

15:06

Митяй Антибомж

Губа не дура.

14:55

Сибирь_Новосибирск

Дзюба, Бухаров, Заболотный. Идеальный вариант, но боюсь они не захотят портить свою репутацию и переходить в Реал.

14:54

Спринт

Салах в команде "Реал" может быть только вместо Роналду, в не вместе, так как они одноплановые форварды. И при Криштиану не может быть в составе эгоистичного Неймара да Силва, португалец не потерпит конкуренции за трон. Такая эфемерная тройка нападения может сосуществовать только в воспаленном мозгу амбициозного, но по дилетантски не дальновидного президента мадридского королевского клуба.

14:41

баламошка

shpasic баламошка, русский Месси, русский Ибрагимович и... Заболотный. это ж дрим тим////////драм тим или дрянь тим)

14:25

shpasic

баламошка, русский Месси, русский Ибрагимович и... Заболотный. это ж дрим тим.

14:20

баламошка

shpasic лучше Заболотный, Дзюба, Давыдов//////////Да, эта тройка гораздо перспективнее, ей есть куда расти. А Кристинка стареет, да и Салах уже не девочка, а Неймар скоро сдуется, как настоящий бразилиц, типа Рональдинью. Пофеерит пару лет, а потом спад. А Давыдов ещё может прогрессировать и прогрессировать! Ого-го до куда, хоть до Луны!

14:18

баламошка

Кристинке сложно с кем-то ужиться, она единоличник. Ей хорошо со всякими Бенземами, которые не тянут на Салахов и Неймаров и забивают в 5 раз меньше её. Да и не уверен, что Салах с Неймаром уживутся, Неймар тоже великий себялюбец, поэтому и сбежал из Барсы от Меськи.

14:15

shpasic

лучше Заболотный, Дзюба, Давыдов

14:14

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