Паулинью: "Месси – очень тихий парень"

Полузащитник "Барселоны" Паулинью рассказал о том, что у него легко проходит адаптация в новой команде. Он отметил, что хочет завоевать как можно больше титулов вместе с сине-гранатовыми.

- С самого начала меня очень удивило обращение и отношение одноклубников, - цитирует Mundo Deportivo Паулинью. - Они заставили меня почувствовать себя своим. Они предлагали помочь найти дом, они готовы были помочь, если моей беременной жене нужен врач. Это детали, которые заставляют чувствовать тебя по-другому.

Я здесь уже целую неделю, за это время я заметил, что Месси - очень тихий парень. При этом он очень выделяется на фоне остальных. Теперь у меня есть возможность играть вместе с лучшим игроком в мире. Я хочу выиграть с "Барселоной" все возможные титулы - чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Кубок страны.