Месси принес "Барселоне" победу в матче с "Атлетико"

"Барселона" победила "Атлетико" (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Испании. В составе победителей отличился Рафинья, а победный мяч на счету Лионеля Месси. У хозяев единственный мяч на свой счет записал Диего Годин.
Каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице, однако у идущего вторым "Реала" отставание в два очка и два матча в запасе. "Атлетико" идет на 4-й строчке.
Чемпионат Испании
Ла лига
24-й тур
"Атлетико" – "Барселона" – 1:2 (0:0)
Голы: Рафинья, 64 (0:1). Годин, 70 (1:1). Месси, 86 (1:2).
"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Савич, Филипе Луис, Сауль, Габи, Коке, Феррейра-Карраско (Фернандо Торрес, 68), Гризманн, Гамейро (Корреа, 73).
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Андре Гомиш, 85), Пике, Юмтити, Матье (Динь, 77), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 71), Месси, Л. Суарес, Неймар.
Предупреждения: Бускетс, 55. Сауль, 56. Савич, 65. Габи, 73. Корреа, 74. Месси, 82.
Судья: Матеу Лаос.
26 февраля. Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/
yspesh4
Были Хави и Андрей, были "многоходовые комбинации", а сейчас нет. Так что продать супер-тройку в Китай, да и...
21:27
Profe$$or 07
tolkopositiv, полностью согласен. Особенно первый тайм и особенно первые 20 минут были просто безобразными! Во втором тайме более или менее пришли в себя, но это не игра Барселоны! Забросы вперед не глядя, стоя спиной к чужим воротам, такого в игре Барсы никогда не наблюдалось, а сейчас большинство передач таким образом исполняются...
20:39
tolkopositiv
Вроде бы победа, но насколько же ужасна игра Барселоны на данный момент времени. Это не команда, которая наслаждается играя в свой футбол, а команда, которая большую часть борется (!) как с соперником, так и с собой. И это (тупое) упрощение игры с забросами и (опять же тупыми) выносами вперёд на супер-трио уже начинает раздражать. Хочется прежней игры Барсы, с контролем мяча, с десятками многоходовых комбинаций за матч и надеюсь новый тренер будет опять прививать ей эту игру.
20:32