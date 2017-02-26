Месси принес "Барселоне" победу в матче с "Атлетико"

"Барселона" победила "Атлетико" (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Испании. В составе победителей отличился Рафинья, а победный мяч на счету Лионеля Месси. У хозяев единственный мяч на свой счет записал Диего Годин.

Каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице, однако у идущего вторым "Реала" отставание в два очка и два матча в запасе. "Атлетико" идет на 4-й строчке.

Чемпионат Испании

Ла лига

24-й тур

"Атлетико" – "Барселона" – 1:2 (0:0)

Голы: Рафинья, 64 (0:1). Годин, 70 (1:1). Месси, 86 (1:2).

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Савич, Филипе Луис, Сауль, Габи, Коке, Феррейра-Карраско (Фернандо Торрес, 68), Гризманн, Гамейро (Корреа, 73).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Андре Гомиш, 85), Пике, Юмтити, Матье (Динь, 77), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 71), Месси, Л. Суарес, Неймар.

Предупреждения: Бускетс, 55. Сауль, 56. Савич, 65. Габи, 73. Корреа, 74. Месси, 82.

Судья: Матеу Лаос.

26 февраля. Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон".