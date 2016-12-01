Луис Энрике: "Мы многого ожидаем от Карлеса Аленьи"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после ничьей в первом матче 1/16 Кубка Испании с "Эркулесом" (1:1) отметил, что возлагает большие надежды на 18-летнего нападающего каталонской команды Карлеса Аленью, ставшего автором забитого мяча. По словам специалиста, испанский форвард должен прибавлять в позиционной игре.

– Я доволен тем, что Аленья сумел забить гол в кубковом матче против "Эркулеса", – приводит AS слова Энрике. – Он должен прибавлять в позиционной игре. В 46 лет и я могу получать мяч на тех участках поля, где никто этому не препятствует. Мы многого ожидаем от Аленьи и будем следить за тем, как он будет прогрессировать.