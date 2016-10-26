18:49 | ФУТБОЛ — Испания

Федерация футбола Испании оштрафовала "Валенсию" за брошенную бутылку

0
0
0
3

"Валенсия" оштрафована на 1500 евро за брошенную с трибуны пластиковую бутылку в игроков "Барселоны" в матче 9-го тура чемпионата Испании, сообщает BBC. Федерация футбола Испании предупредила клуб о том, что в случае повторения подобного инцидента домашний стадион команды – "Месталья" – может быть закрыт.

На 94-й минуте встречи нападающий "Барселоны" Лионель Месси реализовал пенальти, обеспечив своей команде победу со счетом 3:2. Игроки каталонского клуба начали праздновать взятие ворот около трибуны болельщиков хозяев. В ответ на это с трибуны была брошена пластиковая бутылка, которая попала в футболистов "Барселоны". Луис Суарес упал на газон, а Месси эмоционально отреагировал на случившееся оскорблениями в адрес болельщиков "Валенсии".

Федерация футбола Испании раскритиковала игроков каталонского клуба за излишне эмоциональную реакцию и празднование гола перед фанатами хозяев поля, при этом отметив, что не оправдывает поведение болельщиков "Валенсии".

0
0
0
3

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Наследницы Чикатило...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Террористы ИГИЛ начали минировать собак и кошек для убийства мирных...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

Так эта почти пустая бутылка сбила с ног пять футболистов Барселоны.Повалились как кегли.и каждый катался по земле в предсмертных муках.

19:54

crazysun78

100 тыс руб за бутылку... за пиротехнику бы, наверно, клуб расформировали... ))

19:32

баламошка

У нас иногда бутылки на поле с трибун выбегают.

19:26

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ