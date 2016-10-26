Федерация футбола Испании оштрафовала "Валенсию" за брошенную бутылку

"Валенсия" оштрафована на 1500 евро за брошенную с трибуны пластиковую бутылку в игроков "Барселоны" в матче 9-го тура чемпионата Испании, сообщает BBC. Федерация футбола Испании предупредила клуб о том, что в случае повторения подобного инцидента домашний стадион команды – "Месталья" – может быть закрыт.
На 94-й минуте встречи нападающий "Барселоны" Лионель Месси реализовал пенальти, обеспечив своей команде победу со счетом 3:2. Игроки каталонского клуба начали праздновать взятие ворот около трибуны болельщиков хозяев. В ответ на это с трибуны была брошена пластиковая бутылка, которая попала в футболистов "Барселоны". Луис Суарес упал на газон, а Месси эмоционально отреагировал на случившееся оскорблениями в адрес болельщиков "Валенсии".
Федерация футбола Испании раскритиковала игроков каталонского клуба за излишне эмоциональную реакцию и празднование гола перед фанатами хозяев поля, при этом отметив, что не оправдывает поведение болельщиков "Валенсии".
Slim Taller
Так эта почти пустая бутылка сбила с ног пять футболистов Барселоны.Повалились как кегли.и каждый катался по земле в предсмертных муках.
19:54
crazysun78
100 тыс руб за бутылку... за пиротехнику бы, наверно, клуб расформировали... ))
19:32
баламошка
У нас иногда бутылки на поле с трибун выбегают.
19:26