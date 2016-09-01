20:08 | ФУТБОЛ — Испания

Эсекиэль Гарай: "Когда появился интерес со стороны "Валенсии", я ни на секунду не сомневался"

0
0
0
2

Защитник Эсекиэль Гарай, перешедший из "Зенита" в "Валенсию", подчеркнул, что очень рад стать игроком испанского клуба. По словам аргентинца, он ни на секунду не сомневался в своем решении с тех пор как к нему появился интерес со стороны "Валенсии".

– У меня действительно были предложения от серьезных клубов, но с самого начала я думал о "Валенсии", потому что у меня здесь есть товарищи, с которыми я играл раньше – Родриго, Энцо и Сикейра. И они все высоко отзывались о клубе.

Я ни секунды не сомневался. Когда было ясно, что у "Валенсии" ко мне серьезный интерес и начались переговоры, я хотел перейти сюда. Я целый день улыбаюсь, очень счастлив присоединиться к "Валенсии" и теперь постараюсь оправдать доверие.

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

lavrentev01

пдр

21:25

йа оршавен

Зря, Валенсия превратилась в клуб ниже среднего, лас пальмас и в прошлом сезоне закончил выше, в в этом имеет все шансы дать им серьезно прикурить

20:21

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ