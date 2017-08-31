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20:27 | Футбол — Сборная России

Зобнин проводит восстановительные тренировки в сборной России

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин проводит восстановительные тренировки в расположении сборной России, сообщает официальный твиттер национальной команды. Хавбек получил травму 5 июня в контрольном матче с Венгрией (3:0) и с тех пор на поле не появлялся. В июне он перенес операцию в Риме.

3 сентября сборная России проведет контрольный поединок с московским "Динамо".

- Здесь все нравится, все прекрасно, большой зал. Сборная хорошо встретила. Все замечательно, все прекрасно, скоро увидите меня на поле. Процесс идет хорошо, колено хорошо реагирует. Посмотрю по самочувствию, - сказал Зобнин в интервью пресс-службе сборной.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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baltiets72

Роману здоровья ! Ох как он нужен Спартаку !

21:19

bor_bor

Как бы опять не сломали!

20:48