Зобнин проводит восстановительные тренировки в сборной России

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин проводит восстановительные тренировки в расположении сборной России, сообщает официальный твиттер национальной команды. Хавбек получил травму 5 июня в контрольном матче с Венгрией (3:0) и с тех пор на поле не появлялся. В июне он перенес операцию в Риме.

3 сентября сборная России проведет контрольный поединок с московским "Динамо".

- Здесь все нравится, все прекрасно, большой зал. Сборная хорошо встретила. Все замечательно, все прекрасно, скоро увидите меня на поле. Процесс идет хорошо, колено хорошо реагирует. Посмотрю по самочувствию, - сказал Зобнин в интервью пресс-службе сборной.

Роман Зобнин проводит восстановительные тренировки в расположении сборной России pic.twitter.com/tneLehEFqM – Сборная России (@TeamRussia) 31 августа 2017 г.