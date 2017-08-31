Зобнин проводит восстановительные тренировки в сборной России

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин проводит восстановительные тренировки в расположении сборной России, сообщает официальный твиттер национальной команды. Хавбек получил травму 5 июня в контрольном матче с Венгрией (3:0) и с тех пор на поле не появлялся. В июне он перенес операцию в Риме.
3 сентября сборная России проведет контрольный поединок с московским "Динамо".
- Здесь все нравится, все прекрасно, большой зал. Сборная хорошо встретила. Все замечательно, все прекрасно, скоро увидите меня на поле. Процесс идет хорошо, колено хорошо реагирует. Посмотрю по самочувствию, - сказал Зобнин в интервью пресс-службе сборной.
Роман Зобнин проводит восстановительные тренировки в расположении сборной России pic.twitter.com/tneLehEFqM– Сборная России (@TeamRussia) 31 августа 2017 г.
Роман Зобнин - о своем восстановлении pic.twitter.com/W8eHc9cw91– Сборная России (@TeamRussia) 31 августа 2017 г.
baltiets72
Роману здоровья ! Ох как он нужен Спартаку !
21:19
bor_bor
Как бы опять не сломали!
20:48