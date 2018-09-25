Журналист из Шри-Ланки: "То, как Черчесов раскрыл сильные стороны и показал миру лучший футбол Головина и Черышева, было невероятно"

Журналист из Шри-Ланки Дешан Гонавела в разговоре с корреспондентом "СЭ" объяснил, почему проголосовал за Станислава Черчесова при выборе лучшего тренера мира по версии ФИФА, отдав ему третье место.

- Мой выбор обусловлен не только футбольными причинами. Я был в Москве во время турнира, и шансы России оценивались как крайне низкие, их почти не было, хотя болельщики и были настроены оптимистично. Черчесов не был одним из больших и знаменитых тренеров, но то, как он сумел раскрыть сильные стороны и показать всему миру лучший футбол в исполнении Головина и Черышева, было невероятно.

И тот факт, что он взял и сделал из абсолютно непривилегированного набора игроков команду, которая на домашнем чемпионате мира играла на кураже, в яркий и атакующий футбол, заставил меня подумать, что он заслуживает признания, - сказал Гонавела. (Егор Бычков)

Напомним, накануне были подведены итоги голосования, в котором принимали участие капитаны и тренеры сборных, а также журналисты. Главный тренер сборной России занял девятое место, опередив таких специалистов, как англичанин Гарет Саутгейт (10 место) и итальянец Массимилиано Аллегри (11). Лучшим тренером мира по версии ФИФА стал француз Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на ЧМ-2018.

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