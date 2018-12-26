"Жги на поле!". Сборная России поздравила Черышева с 28-летием

Пресс-служба сборной России поздравила нападающего "Валенсии" Дениса Черышева с днем рождения. В среду, 26 декабря форварду исполняется 28 лет.

- Поздравляем полузащитника сборной России Дениса Черышева с днем рождения!

Денис, желаем тебе крепкого здоровья, безграничного счастья, выдающихся успехов и всего самого хорошего! Ждем от тебя новых шедевров, жги на поле!, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Форвард является лучшим бомбардиром сборной России в 2018 году. Он стал автором четырех голов российской команды на чемпионате мира в России.

В текущем сезоне Черышев сыграл в 15 матчах за "Валенсию", забил один гол и отдал две голевые передачи.

Поздравляем полузащитника @TeamRussia Дениса Черышева с днём рождения!

Денис, желаем тебе крепкого здоровья, безграничного счастья, выдающихся успехов и всего самого хорошего!

Ждём от тебя новых шедевров, жги на поле! 🔥🔥🔥🎉🎉🎉🎂 pic.twitter.com/E1P8k7MQb2 – Сборная России (@TeamRussia) 26 декабря 2018 г.

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