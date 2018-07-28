Жена Смольникова отдельно сфотографировалась c Фернандесом и Черышевым, а затем Дзюбой и Смоловым

Сегодня, 28 июля, игроки сборной России на приеме в Министерстве спорта России получили звание заслуженных мастеров спорта.
После окончания мероприятия Екатерина Смольникова, жена защитника национальной команды Игоря Смольникова, отдельно сфотографировалась с Мариу Фернандесом и Денисом Черышевым, а затем Федором Смоловым и Артемом Дзюбой.
Позднее в субботу президент РФ Владимир Путин вручит госнаграды и почетные грамоты 23 игрокам и 6 тренерам сборной России. Церемония вручения состоится в Екатерининском зале Кремля.
Сборная России под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории. За это достижение Российский футбольный союз получит от ФИФА 16 миллионов долларов.
- Артем Дзюба
- Игорь Смольников
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Владимир Путин
- Федор Смолов
- Денис Черышев
- Мариу Фернандес