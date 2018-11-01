Заседание исполкома РФС по итогам года пройдет в конце ноября - начале декабря

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что итоговое заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) пройдет в конце ноября - начале декабря.

- До конца года исполком, скорее всего, будет один - в конце ноября или в начале декабря. Потому что нам уже нужно завершить сезон сборных команд - у нас осталось две игры национальной сборной. На заседании подведем итоги сезона, - цитирует ТАСС Мутко.

Сборная России до конца года сыграет товарищеский матч с командой Германии в Лейпциге 15 ноября и заключительный матч группового этапа Лиги наций с командой Швеции в Сольне 20 ноября. Россияне лидируют во второй группе лиги В, набрав в трех матчах семь очков.

25 декабря прошлого года Мутко приостановил свою деятельность во главе РФС в связи с желанием оспорить в Спортивном арбитражном суде решение о его пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх. В настоящее время обязанности президента РФС исполняет Александр Алаев.