Вячеслав Караваев: "В сборной снова буду конкурировать с Фернандесом"

Защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев рассказал, что очень рад получить вызов в сборную России. Игрок считает, что в национальной команде он снова будет конкурировать за место в основе с футболистом ЦСКА Мариу Фернандесом.

Напомним, тренерский штаб сборной впервые вызвал Караваева, который является воспитанником ЦСКА. Защитник выступал за армейцев до лета 2016 года, после чего перешел в "Спарту".

- Естественно, я рад долгожданному вызову в сборную, очень хочу представлять честь нашей национальной команды, - сказал Караваев. - Испытываю приятные чувства. Посмотрим, что из этого выйдет. Это большой шанс для меня закрепиться, буду показывать себя с лучшей стороны. Буду надеется, что все получится.

- С Черчесовым еще не общались?

- Пока нет, не звонил. Пообщаемся, видимо, уже в России.

- Из ЦСКА вызван Мариу Фернандес. Снова будете с ним конкурировать, как и в составе армейцев?

- Видимо. Впрочем, как и всегда (смеется).

- К матчу с "Динамо" относитесь со всей серьезностью? Не странно будет играть в составе сборной против клуба?

- Конечно серьезно. Возможно, и правда немного странно будет, но подойду к матчу со всей ответственностью. Это огромный шанс проявить себя, такое нельзя упустить. (Павел ГУРЕВИЧ)