Владислав Радимов: "Для глобальных выводов по команде Черчесова время еще не пришло"

Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил мнение, что пока рано делать выводы относительно игрового стиля национальной команды под руководством Станислава Черчесова. Специалист отметил: его настораживает большое количество брака в передачах.

– Вы понимаете, в какой футбол хочет играть Черчесов? - вопрос Радимову.

– Для глобальных выводов время еще не пришло. Тренер пока в поиске, знакомится с футболистами, варьирует тактику, состав. С Турцией, например, было три центральных защитника, с Ганой и Коста-Рикой – два. Против Ганы активно применяли прессинг, в других же матчах я его не увидел. За три игры Черчесов понял, кто есть кто. В матче с Коста-Рикой у сборной были яркие отрезки, но и провальных хватало. Я не только о действиях в обороне.

– Еще о чем?

– Настораживает, что многовато брака в передачах, причем теряли мяч в простейших ситуациях. Для нашей сборной это непозволительная роскошь. Если бы на месте Коста-Рики была Аргентина или Германия, все могло закончиться совсем печально. В общем, до чемпионата мира-2018 работы у тренерского штаба непочатый край. (Александр КРУЖКОВ)

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