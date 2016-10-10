Владислав Радимов: "Для глобальных выводов по команде Черчесова время еще не пришло"

Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил мнение, что пока рано делать выводы относительно игрового стиля национальной команды под руководством Станислава Черчесова. Специалист отметил: его настораживает большое количество брака в передачах.
– Вы понимаете, в какой футбол хочет играть Черчесов? - вопрос Радимову.
– Для глобальных выводов время еще не пришло. Тренер пока в поиске, знакомится с футболистами, варьирует тактику, состав. С Турцией, например, было три центральных защитника, с Ганой и Коста-Рикой – два. Против Ганы активно применяли прессинг, в других же матчах я его не увидел. За три игры Черчесов понял, кто есть кто. В матче с Коста-Рикой у сборной были яркие отрезки, но и провальных хватало. Я не только о действиях в обороне.
– Еще о чем?
– Настораживает, что многовато брака в передачах, причем теряли мяч в простейших ситуациях. Для нашей сборной это непозволительная роскошь. Если бы на месте Коста-Рики была Аргентина или Германия, все могло закончиться совсем печально. В общем, до чемпионата мира-2018 работы у тренерского штаба непочатый край. (Александр КРУЖКОВ)
Platinum1991
ВЛАДИСЛАВ РАДИМОВ: "ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫВОДОВ ПО КОМАНДЕ ЧЕРЧЕСОВА ВРЕМЯ ЕЩё не ПРИШЛО"??? А я говорю - ПРИШЛО! И самое ВРЕМЯ уже сейчас научиться делать ПРАВИЛЬНЫЕ выводы из поражений сборной!!! Потому что именно сейчас закладывается фундамент игры сборной, а этот фундамент ОЧЕНЬ сильно зависит от тренировочного ПРОЦЕССА! Какой фундамент, такая и игра! Они тесно взаимосвязаны!!! А время идёт и НЕЗАМЕТНО проскочит и опять окажемся у РАЗБИТОГО корыта очередного отставника. Кому тогда будут нужны эти ГЛОБАЛЬНЫЕ выводы??? Радимову??? Поздно "батенька" тогда и УЖЕ делать ГЛОБАЛЬНЫЕ выводы! ПОЗДНО!!! Надо вносить коррективы уже сейчас и в этих товарищеских играх! Надо уже СЕЙЧАС критически рассмотреть методику подготовки сборной! Потому что именно эта ПРОВАЛЬНАЯ методика приводит к поражениям! Как тренируются, такой и получают результат! Пример Слуцкого другим наука, но она не пошла впрок Стасу Черчесову! СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: "ЗА БОРЬБУ – ПЯТЬ, ЗА РЕЗУЛЬТАТ – ДВА"! А кому эта "ПЯТЁРКА" нужна??? После такого планового запрограммированного ДВОЕЧНОГО поражения! На что тренировались, такой и на то получили результат! Таким образом, Стас Черчесов сам себе поставил оценки! Потому что игроки играли так, как на тренировке им Стас Черчесов ставил игру! На ДВА поставил вот, и на ДВОЙКУ СЫГРАЛИ! И что это за УСТАНОВКИ, которые приводят к ПОРАЖЕНИЮ??? Вот вам и ответ на вопрос: - почему проиграли! Результат и установка ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ! Результат НАГЛЯДНО показал цену всех установок которые Стас Черчесов ставил на тренировке игрокам сборной. Подумайте мозгами и ПРИКИНЬТЕ извилинами, одно вытекает из другого и тесно взаимосвязано. Вот вам ПРИЧИНА поражения! Установка без футбольной МЫСЛИ всегда ведёт к ПОРАЖЕНИЯМ! Соображать НАДО! И изменить подход к тренировочному процессу! Не надо физику ставить впереди паровоза! Это БЕЗДЕЛЬНОЕ занятие того, кто так делает! Ведь важно не физикой переиграть, а тактикой! Бестолковая беготня только вредит результату! Можно пешком ходить и забить ПЯТЬ, а можно носиться и бестолково бегать по полю и пропустить ВОСЕМЬ!!! То-то и оно! Игрокам нужно на тренировке отрабатывать взаимодействие на поле и концентрацию, а этого сделано НЕ БЫЛО! Вся подготовка свелась к физической НАКАЧКЕ, которая к добру НЕ ПРИВЕЛА и не приводит, а только к поражениям! Черчесов ПЛОХО тактически подготовил сборную к игре. Физикой накачали, а тактически НЕТ. Надо было не физикой качать, а тактически НАТАСКИВАТЬ, что намного сложнее! Не было видно командных осмысленных действий и уверенности. После физики игроки сборной подсели и быстро потеряли концентрацию, отсюда и ошибки, и в атаке и в обороне! Игроки не виноваты, что Черчесов провалил подготовку к игре и НАСТУПИЛ на ГРАБЛИ Слуцкого! А грабли своё дело ЗНАЮТ, в отличие от Черчесова! Исправно ЛУПЯТ по лбу и шишки НАБИВАЮТ! На что наступили, то и получили! Не хочет Черчесов учиться на ошибках Слуцкого, вот и будет регулярно СМАЧНО граблями получать!
10:28
Прораб.
Доведите заголовок до текста. Что за дурдом в СЭ?
10:02
sb1006
... ВРЕМЯ ЕЩЕ ПРИШЛО" /// Переведите на русский язык.
09:35
футбол2018
Вывод один:только КББ способен сделать сборную!!Остальные копия Слуцкера!!
08:51