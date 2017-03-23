Виталий Мутко: "Приводил в пример футболистам сборной Сергея Устюгова"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба является важнейшим игроком для национальной команды. Форвард в понедельник прибыл в Краснодар на сбор национальной команды России перед товарищескими матчами: 24 марта в Краснодаре россияне сыграют с командой Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи – со сборной Бельгии. Однако позже в понедельник футболист улетел в Москву для прохождения медобследования. Дзюба получил повреждение в матче 20-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

– Это ответственность клубов и футболистов, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Мы будем работать с ними. Говорил с ребятами, приводил в пример Сергея Устюгова. Ты должен слышать свой организм. Если у Дзюбы на том сборе еще была проблема с коленом, мы его в щадящем режиме готовили, он уехал в клуб, где играет... Ты должен себя подводить. Впереди два важных турнира.

Сейчас Глушаков Денис работает индивидуально. Посмотрели МРТ, если он не готов играть, то зачем (выпускать его на поле)? Артем для нас важнейший игрок и харизматичный. Все хотят, чтобы он играл за сборную. Надеюсь, и он этого хочет – играть на Кубке конфедераций и чемпионате мира, но у парня проблема – ее надо лечить. С каждым клубом наш медштаб (сборной) свяжется, даст рекомендации. Я буду говорить с президентами клубов, чтобы было более бережное отношение (к футболистам).