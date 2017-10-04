Виталий Мутко - о Кокорине: "Я посмотрел все данные. Это уже другой человек. Это спортсмен!"

Глава РФС Виталий Мутко на тренировке сборной России отметил, что нападающий Александр Кокорин привел себя в оптимальное состояние как футболист. Он также добавил, что товарищеские матчи помогут национальной команде сделать шаг вперед.

– Я посмотрел все данные. Это уже другой человек. Это спортсмен! – отметил Мутко. – Он сегодня привел себя в оптимальное состояние как футболист, и надеюсь, что сделал определенные выводы в человеческом плане. Мы видим, что сейчас он увлечен футболом, получает удовольствие и наслаждение. Хочется, чтобы это сохранялось. Он стал футболистом. И это пример многим парням, которые годами подают надежды, а потом исчезают.

Обстановка в сборной хорошая. Все мотивированы. Товарищеские матчи помогут сделать еще шаг вперед. Проводится большая работа, в том числе по восстановлению – у команды очень хороший доктор. Тренеры постоянно что-то придумывают.

Сборная в понедельник начала сбор в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.