Валерий Карпин: "Родриго не мог перепрыгнуть Лунева"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин отметил, что нападающему сборной Испании Родриго надо было избегать стыка с вратарем сборной России Андреем Луневым. Напомним, что в конце встречи голкипер получил сотрясение мозга и ушибленную рану головы.

– Как оцените эпизод, когда Родриго столкнулся с Луневым и не напомнил ли вам этот стык тот матч, когда Веллитон врезался в Габулова?

– Может быть, сходство есть. Эпизод надо оценить в динамике – форвард шел с вытянутой ногой, и другой задел голову Лунева. Родриго не мог перепрыгнуть – по тому, как все выглядело. Другое дело, чтобы избежать стыка, ему не нужно было этот эпизод доигрывать до конца.

– Лунев идет на такие мячи очень смело, бросаясь головой вперед и не пряча ее за руками.

– Он – вратарь и хочет сыграть именно руками. Не боится, молодец, действует решительно. Но цена такой манеры – подобные травмы.

– После игры Александр Кокорин сказал, что за такой фол испанца надо пожизненно дисквалифицировать. Не слишком жестко?

– Получилось действительно чересчур жестко. Оба – и форвард, и голкипер – шли в мяч. И могло бы случиться и наоборот – тогда уже Родриго стал бы пострадавшим. Кого в таком случае дисквалифицировать? (Сергей ЕГОРОВ)

Жуткая травма Лунева. Что надо знать об этом //

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