В Госдуме ожидают объективного решения суда по делу Мамаева и Кокориных

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев воздержался от оценки решения суда продлить арест полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и форварду "Зенита" Александру Кокорину до 8 февраля будущего года. В то же время от себя парламентарий добавил, что ему по-человечески жаль футболистов.

– У следствия были основания, если они просили продлить арест фигурантов. В этой связи комментировать решение суда смысла нет, - отметил Дегтярев. - По-человечески ребят жаль. Они, конечно, теряют форму, находясь в СИЗО. Но я желаю им сохранять и поддерживать свою физическую активность, а также работать над собой, чтобы избежать впоследствии подобных вызывающих и раздражающих общество поступков. В будущем мы ждем объективного решения суда. Не мягкого, потому что они талантливые футболисты, но и не чрезмерно жесткого, потому что они публичные люди. А такого, какое положено простому человеку за хулиганские действия. По-человечески всегда жаль тех, кто попадает за решетку. (Андрей Сизякин)

Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 февраля. Live!