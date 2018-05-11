Станислав Черчесов: "Составили план тренировок для расширенного состава, чтобы все были в тонусе"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об игроках, которые попали в резервный список команды на ЧМ-2018.

- Совет тем, кто в запасе?

- Запас – это неправильно. Они также в списке членов команды. Мы дадим тем, кто поедет на сбор, два дня тренировочного процесса, а для расширенного состава мы сделали план тренировок, который они будут выполнять, чтобы быть в тонусе, - сказал Черчесов в эфире РФС ТВ.

В резервный список вошли такие игроки:

Вратарь: Маринату Гильерме ("Локомотив" Москва)

Защитники: Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва). Дмитрий Комбаров ("Спартак" Москва)

Полузащитники: Денис Глушаков ("Спартак" Москва). Антон Швец ("Ахмат" (Грозный)

Нападающие: Антон Заболотный ("Зенит" Санкт-Петербург). Дмитрий Полоз ("Зенит" Санкт-Петербург)

С полным списком игроков вы можете ознакомиться здесь. Окончательная заявка из 23 игроков станет известна позже, до 4 июня. 18 мая национальная сборная России соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

Все о чемпионате мира - здесь