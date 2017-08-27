Станислав Черчесов: "Смолов на правильном пути. "Краснодару" он больше пользы принесет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии сбора национальной команды оценил игру нападающего "Краснодара" Федора Смолова. По словам наставника, форвард набирает форму и находится на правильном пути.

– Смолов набирает форму. Это радует. Единственный момент – это переходы. 31– го числа это закончится. Все тогда успокоятся, – отметил Черчесов в эфире программы "После футбола". – Считаю, что он на правильном пути. Думаю, что он и "Краснодару" больше пользы принесет.

Выходя на такой уровень, понято, что тебя все видят, кто-то тебя хочет к себе в команду. Он в том возрасте и положении, когда на это надо спокойно смотреть. Надо дать клубу и агенту дать возможность работать и ждать конечного результат. Это единственный путь.