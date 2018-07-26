20:18 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Сегодня - завтра решим вопрос по контракту"


Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов сообщил, что вопрос о продлении контракта с РФС будет решен в ближайшее время.

 
Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Черчесова наградили не сроком, а деньгами

По данным "СЭ", соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на два .

- Я думаю, что сегодня-завтра свои вопросы по контракту мы с федерацией решим, - цитирует ТАСС Черчесова. - Есть Лига наций, чемпионат Европы, главное быть достойным, нужно каждый раз доказывать свою состоятельность. Понятно, что будут и осечки, но нужно стараться. С другими командами я не разговаривал - я общаюсь сегодня с РФС, это мой принцип.

Черчесов руководит сборной России с лета 2016 года. Под его руководством россияне пробились в четвертьфинал ЧМ-2018. ФИФА номинировала его на звание тренера года.

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