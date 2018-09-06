Станислав Черчесов: "С удовольствием приезжаем в Турцию"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что команда Турции играет с большой самоотдачей.

- Турция – наш постоянный спарринг-партнер. Вам нравится с ней играть?

- Тут от нас мало что зависит. Так решила жеребьевка Лиги наций. До этого договорились федерации, провели товарищеские матчи. А вообще мы с удовольствием приезжаем в Турцию, рады здесь находиться.

- Благодарим вас, Станислав эфенди.

- Турция играет дома, все команды хотят начать турнир с положительного результата. Думаю, будет полный стадион. Все игры, которые отсмотрели, впечатлили – Турция играет с большой самоотдачей. Будет непростой матч. (Дмитрий Зеленов)

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 21.45 (мск)

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