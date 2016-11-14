Станислав Черчесов: "Надеюсь, Рамзан Кадыров посетит игру. Мы знаем, как он умеет болеть"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне товарищеского матча с национальной командой Румынии рассказал, что пообщался с представителями "Терека", передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, что предстоящая игра состоится в Грозном 15 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Звонил ли вам Рамзан Кадыров?

– Мне не звонил, но меня встретили его помощники, встречался с президентом "Терека" Магомедом Даудовым. В любом случае, я надеюсь, что Рамзан Ахматович посетит игру и будет поддерживать нас. Мы знаем, как он умеет болеть.