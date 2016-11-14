16:43 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Надеюсь, Рамзан Кадыров посетит игру. Мы знаем, как он умеет болеть"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне товарищеского матча с национальной командой Румынии рассказал, что пообщался с представителями "Терека", передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, что предстоящая игра состоится в Грозном 15 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Звонил ли вам Рамзан Кадыров?

– Мне не звонил, но меня встретили его помощники, встречался с президентом "Терека" Магомедом Даудовым. В любом случае, я надеюсь, что Рамзан Ахматович посетит игру и будет поддерживать нас. Мы знаем, как он умеет болеть.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Gordon

Да, он уже "поболел" один раз, оскорбив человека и как обычно оставшись безнаказанным. Больше не надо.

17:04

shpasic

а если он заболеет и не придёт поболеть? тогда сборная не сможет выиграть?

17:00

Juventin

Только он и сможет расшевелить эту сборную

16:55

Не брат

Все знают как он умеет болеть.

16:53

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