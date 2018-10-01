Станислав Черчесов: "Чалов сначала должен проявить себя в молодежной сборной"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие в составе команды на матчи со сборными Швеции и Турции в рамках Лиги наций молодых футболистов, в том числе форварда ЦСКА Федора Чалова.

– Вы не вызвали молодежь и, в частности, Чалова, потому что у них еще есть теоретические шансы с молодежной сборной? Еще есть Скопинцев, Максименко, Рассказов, Ломовицкий...

– Кто вам сказал, что мы вообще когда-то хотели их вызывать? Придет тренер молодежной сборной, и пройдется по этим фамилиям. Чалов ни в тот раз не рассматривался, ни в этот. Если бы он рассматривался, то был бы в этом списке. Всему свое время. Мы внимательно смотрим, и за эти два года, наверное, вам показали делом, что есть логика в наших решениях. Стараемся спокойно на все реагировать и принимать те решения, которые необходимы. Мы на них не рассчитываем сейчас.

– Почему же? Чалов – лучший бомбардир лиги.

– Еще раз говорю: игра в клубе и сборной – это совершенно две разные вещи. Многим футболистам из тех, кого вы сейчас назвали, нужно проявлять себя в молодежной сборной и добиваться с ней результата. Я специально летал в Нижний Новгород на них смотреть и что-то не увидел тех, кто бы мог нас усилить. Они должны для себя понять: если хотят попасть в первую сборную, им нужно проявить себя в молодежной. (Александр Рогулев)