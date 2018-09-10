20:58 | Футбол — Сборная России

Сорокин и Стоцкий дебютировали за сборную России

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Хавбек Дмитрий Стоцкий и защитник Егор Сорокин дебютировали за сборную России в контрольном матче против Чехии (5:1). Стоцкий вышел на замену вместо нападающего Дениса Черышева на 80-й минуте, а Сорокин - вместо защитника Константина Рауша на 87-й минуте. 

Россия - Чехия

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Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
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