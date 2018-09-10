Сорокин и Стоцкий дебютировали за сборную России

Хавбек Дмитрий Стоцкий и защитник Егор Сорокин дебютировали за сборную России в контрольном матче против Чехии (5:1). Стоцкий вышел на замену вместо нападающего Дениса Черышева на 80-й минуте, а Сорокин - вместо защитника Константина Рауша на 87-й минуте.
Егор Сорокин, поздравляем с дебютом за @TeamRussia 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/gT8PM9d8sp– Сборная России (@TeamRussia) 10 сентября 2018 г.
Поздравляем Дмитрия Стоцкого с дебютом за @TeamRussia 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/fgR6DMHpJ1– Сборная России (@TeamRussia) 10 сентября 2018 г.