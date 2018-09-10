Сорокин и Стоцкий дебютировали за сборную России

Хавбек Дмитрий Стоцкий и защитник Егор Сорокин дебютировали за сборную России в контрольном матче против Чехии (5:1). Стоцкий вышел на замену вместо нападающего Дениса Черышева на 80-й минуте, а Сорокин - вместо защитника Константина Рауша на 87-й минуте.

Все о сборной России - здесь