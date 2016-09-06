Шишкин, Семенов, Петров – в старте России на матч с Ганой

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против Ганы, который начнется в 19:00. Это первая домашняя игра для национальной команды под руководством Станислава Черчесова.
Россия: Акинфеев, Шишкин, В. Березуцкий, Семенов, Петров, Самедов, Газинский, Зобнин, Дзагоев, Жирков, Смолов.
Запасные: Джанаев, Крицюк, Нойштедтер, Кудряшов, Кутепов, Новосельцев, Оздоев, Ерохин, Полоз, Миранчук, Шатов, Канунников.
результаты опроса
18141 чел.
shpasic
Акинфеев - 30 лет, Шишкин - 29, Березуцкий - 34, Самедов - 32, Жирков - 33. хорошее обновление сборной.
18:45
alur66
А почему бы ДЖАНАЕВА не проверить. Что за фигня-на АКИНФЕЕВЕ свет клином сошелся что-ли. Такое чувство что и у ЧЕРЧЕСОВА НЕ ПОЛУЧИТСЯ СДЕЛАТЬ ИЗ ДЕРЬМА КОНФЕТКУ.
18:44
sailor1990
А чего Оздоева в основу не поставили, чтобы он явил свою силу болельщикам?
18:39
EstMaza
Не пойми кто в сборной... Но это даже настраивает на позитивный лад. Авось... Ну как всегда, это наше, вы поняли...
18:19