18:05 | ФУТБОЛ — Сборная России

Шишкин, Семенов, Петров – в старте России на матч с Ганой

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Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против Ганы, который начнется в 19:00. Это первая домашняя игра для национальной команды под руководством Станислава Черчесова.

Россия: Акинфеев, Шишкин, В. Березуцкий, Семенов, Петров, Самедов, Газинский, Зобнин, Дзагоев, Жирков, Смолов.

Запасные: Джанаев, Крицюк, Нойштедтер, Кудряшов, Кутепов, Новосельцев, Оздоев, Ерохин, Полоз, Миранчук, Шатов, Канунников.

Трансляция матча Россия - Гана

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18141 чел.
Как закончится матч Россия - Гана?
Крупной победой России
6.5%
Победой России с разностью в один-два мяча
38.4%
Результативной ничьей
18.0%
Нулевой ничьей
12.7%
Победой Ганы с разностью в один-два мяча
16.4%
Крупной победой Ганы
8.1%
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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

Акинфеев - 30 лет, Шишкин - 29, Березуцкий - 34, Самедов - 32, Жирков - 33. хорошее обновление сборной.

18:45

alur66

А почему бы ДЖАНАЕВА не проверить. Что за фигня-на АКИНФЕЕВЕ свет клином сошелся что-ли. Такое чувство что и у ЧЕРЧЕСОВА НЕ ПОЛУЧИТСЯ СДЕЛАТЬ ИЗ ДЕРЬМА КОНФЕТКУ.

18:44

sailor1990

А чего Оздоева в основу не поставили, чтобы он явил свою силу болельщикам?

18:39

EstMaza

Не пойми кто в сборной... Но это даже настраивает на позитивный лад. Авось... Ну как всегда, это наше, вы поняли...

18:19

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