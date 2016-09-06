Шишкин, Семенов, Петров – в старте России на матч с Ганой

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против Ганы, который начнется в 19:00. Это первая домашняя игра для национальной команды под руководством Станислава Черчесова.

Россия: Акинфеев, Шишкин, В. Березуцкий, Семенов, Петров, Самедов, Газинский, Зобнин, Дзагоев, Жирков, Смолов.

Запасные: Джанаев, Крицюк, Нойштедтер, Кудряшов, Кутепов, Новосельцев, Оздоев, Ерохин, Полоз, Миранчук, Шатов, Канунников.

Трансляция матча Россия - Гана