20:07 | Футбол — Сборная России

Серхио Ромеро: "И для нас, и для сборной России это был достойный поединок"

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Вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро после товарищеского матча с Россией (1:0) высоко оценил обновленные "Лужники". Также он отметил, что атмосфера в раздевалке команды стала более расслабленной после выхода в финальную часть ЧМ-2018.

– Как вам стадион?

– Отличный! Большой, красивый, громкий – болельщики оставили хорошее впечатление. Думаю, и для нас, и для российской команды это был качественный и достойный поединок.

– Какие настроения в раздевалке аргентинской сборной после такого тяжелого отборочного цикла?

– Мы всегда выходим на поле, чтобы побеждать – и не важно, это чемпионат мира, Кубок Америки или товарищеский матч, как сегодня. Но сейчас мы чувствуем себя гораздо спокойнее – ведь главная задача решена. Теперь нужно продолжать работать и расти как команда. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Эугенио

Дык, простоял всю игру, промерз). Мы, сидя за воротами, звали его, звали.. Даже не пришел, сноб!)))))

20:40