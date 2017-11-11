Серхио Ромеро: "И для нас, и для сборной России это был достойный поединок"

Вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро после товарищеского матча с Россией (1:0) высоко оценил обновленные "Лужники". Также он отметил, что атмосфера в раздевалке команды стала более расслабленной после выхода в финальную часть ЧМ-2018.

– Как вам стадион?

– Отличный! Большой, красивый, громкий – болельщики оставили хорошее впечатление. Думаю, и для нас, и для российской команды это был качественный и достойный поединок.

– Какие настроения в раздевалке аргентинской сборной после такого тяжелого отборочного цикла?

– Мы всегда выходим на поле, чтобы побеждать – и не важно, это чемпионат мира, Кубок Америки или товарищеский матч, как сегодня. Но сейчас мы чувствуем себя гораздо спокойнее – ведь главная задача решена. Теперь нужно продолжать работать и расти как команда. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина