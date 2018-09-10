Сергей Анохин: "Результат матча Россия – Чехия не столь важен"

Вице-президент РФС Сергей Анохин в преддверии товарищеского матча Россия – Чехия сказал, что национальная команда приучила болельщиков к победам. По его мнению, любители футбола будут ждать от россиян не только положительного результата, но и хорошей игры.

– Игра с чехами будет контрольной, и ее результат не столь важен, – цитируют "Известия" Анохина. – Хотя сборная уже приучила всех к победам – болельщики будут ждать от команды положительного результата и хорошей игры. В то же время есть возможность проверить ближайший резерв, так что я не вижу большой проблемы в отсутствии лидеров. Зато у них будет больше времени, чтобы залечить травмы и подготовиться к будущим матчам сборной.

Матч Россия – Чехия состоится сегодня, 10 сентября. Начало игры – 19.00 по московскому времени.