20:02 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России прибыла на матч с Турцией

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Сборная России прибыла на "Анталья Арену", где проведет товарищеский матч против Турции. Игроки национальной команды вышли на поле стадиона и высоко оценили качество газона. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.

Трансляция матча Россия – Тцрция

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Platinum1991

Дебют Станислава Черчесова! Пусть игроки российской сборной СПОКОЙНО и УВЕРЕННО ведут игру и не позволяют турецким футболистам хозяйничать в нашей штрафной! А умелые действия в атаке помогут сборникам забить! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ! Тренеру и болельщикам!

21:33

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