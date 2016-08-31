Сборная России прибыла на матч с Турцией

Сборная России прибыла на "Анталья Арену", где проведет товарищеский матч против Турции. Игроки национальной команды вышли на поле стадиона и высоко оценили качество газона. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.
Поле хорошего качества! pic.twitter.com/D2NrQxEp7w– Сборная России (@TeamRussia) 31 August 2016
Прибыли на стадион! pic.twitter.com/keAF4xYU9L– Сборная России (@TeamRussia) 31 August 2016
Platinum1991
Дебют Станислава Черчесова! Пусть игроки российской сборной СПОКОЙНО и УВЕРЕННО ведут игру и не позволяют турецким футболистам хозяйничать в нашей штрафной! А умелые действия в атаке помогут сборникам забить! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ! Тренеру и болельщикам!
21:33