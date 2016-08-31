Сборная России прибыла на матч с Турцией

Сборная России прибыла на "Анталья Арену", где проведет товарищеский матч против Турции. Игроки национальной команды вышли на поле стадиона и высоко оценили качество газона. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.

Поле хорошего качества! pic.twitter.com/D2NrQxEp7w – Сборная России (@TeamRussia) 31 August 2016

Прибыли на стадион! pic.twitter.com/keAF4xYU9L – Сборная России (@TeamRussia) 31 August 2016

Трансляция матча Россия – Тцрция