Сборная России представила форму на ЧМ-2018

В Инстаграме сборной России опубликованы фото домашнего комплекта формы команды, в котором она выступит на чемпионате мира-2018. Комплект будет выполнен в красном цвете с белыми вставками. В презентации приняли участие Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Алексей Миранчук.

Чемпионат мира стартует 14 июня, пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону и завершится 15 июля.

Как менялась форма сборной России