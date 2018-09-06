17:05 | Футбол — Сборная России

Сборная России - Головину: "Скорее возвращайся в игру"

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Сборная России пожелала полузащитнику "Монако"  Александру Головину скорейшего возвращения на поле. Сегодня 22-летний россиянин, получивший травму на одной из тренировок в начале августа, приступил к работе с мячом.

Отличные новости: Александр Головин приступил к работе с мячом. Скорее возвращайся в игру, Саша! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Головин присоединился к "Монако" 27 июля 2018 года, подписав с монегасками 5-летний контракт.

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