13:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Зобнин: "Не думаю, что вызвали в сборную из-за моего универсализма"

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Полузащитник сборной России Роман Зобнин в преддверии товарищеского матча с Ганой отметил, что у соперника сильная команда. Выделять кого-то из игроков при этом он не стал. Хавбек добавил, что готов сыграть на любой позиции, но ему комфортнее в центре полузащиты, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Кого знаете из сборной Ганы?

– Никого. Думаю, наш соперник тоже мало кого знает из российской команды.

– Зобнина знают.

– Думаете? – смущенно улыбаясь, ответил Зобнин. – Мне так не кажется.

– В игре с "Анжи" вы сталкивались с защитником Джонатом Менса. Может его запомнили?

– Помню. Не обращал внимание, какое впечатление он произвел. В сборной Ганы сильные игроки и команда.

– Вы за последнее время проявили себя универсалом: играли на левом фланге полузащиты, на правом фланге обороны. Это могло повлиять на ваше приглашение в сборную?

– Не думаю. Я готов выкладываться на все 100 процентов на любой позиции. Выполняю те функции, которые требует позиция.

– Вам на всех позициях комфортно одинаково?

– Конечно, нет. На каждом месте свои нюансы. Комфортнее всего играть в центре полузащиты.

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