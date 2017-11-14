Роман Зобнин: "Футбол в России никогда не погибнет"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что на чемпионате мира-2018 хотел бы выйти из группы. Хавбек подчеркнул, что болельщики будут ждать результата на домашнем ЧМ-2018.

– Эта сборная должна реализовать пик возможностей на чемпионате мира или у нее есть потенциал на два, четыре, шесть лет?

– Никто не будет ждать двух, трех, четырех лет. Все ждут результата. Пик должен быть на чемпионате мира. От первой до последней игры. Потенциал нужно реализовать на чемпионате мира.

– Есть какие-то пожелания по жеребьевке?

– Хочется выйти из группы. Все хотят этого и пройти как можно дальше.

– Вы чувствуете ответственность за то, что будет с российским футболом после чемпионата мира?

– Могу сказать точно, что с нашим футболом все будет хорошо. Есть молодые футболисты, которые будут тянуть этот российский футбол. Ответственность, конечно, есть. Чем ближе чемпионат мира, тем выше ответственность. Но футбол у нас не погибнет никогда и всегда будет только расти.