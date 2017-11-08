Роман Нойштедтер: "Большей мечты, чем сыграть на домашнем чемпионате мира, не бывает"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер отметил, что молодые игроки, вызывающиеся в национальную команду, прогрессируют. Игрок обороны считает, что вся страна получит кайф от проведения в стране чемпионата мира 2018 года.

– Есть ли у сборной России шансы выиграть домашний чемпионат мира?

– Конечно, шанс есть. Мы играем дома. У нас будет самая большая поддержка, – сказал Нойштедтер в интервью во время прямого эфира в "ВКонтакте". - У нас есть пара месяцев на подготовку. Мы видим, что все развиваются. Особенно молодые ребята.

Для всей страны это будет кайф - провести чемпионат мира у нас. Сыграть на чемпионате мира - мечта для футболиста. А сыграть дома - самая большая мечта, большей не бывает.

Уважаемые болельщики, в следующих матчах сделаем все, чтобы выигрывать. После игр мы хотим с вами вместе фестивалить. Чтобы чемпионат мира был кайфом, чтобы весь мир был в задышке.

В ноябре сборная России проведет два контрольных матча. 11 ноября россияне сыграют с Аргентиной в Москве. Начало - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

14 ноября в Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова встретится с Испанией.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.