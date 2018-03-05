Ролан Гусев: "Ситуация с травмами защитников сборной России похожа на злой рок"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев отметил, что не позавидуешь главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову в ситуации с травмами российских центральных защитников. Гусев также добавил, что вряд ли специалист пригласит в команду братьев Березуцких.

- Это злой рок какой-то, что касается защитников наших, – цитируют "РИА Новости" Гусев. – Ужас. Конечно, сложно будет. Это три основных защитника – Джикия, Васин и Фернандес. По сути Черчесову надо перекраивать всю линию обороны, ему не позавидуешь. Но он будет искать выход из положения, искать сочетания новые, не поднимать же руки вверх и говорить, что сдаемся. Может, кто-то проявит себя в завершающей части чемпионата. Тот же Кутепов, Семенов, Новосельцев.

Березуцкие, Игнашевич… Не думаю, что Черчесов будет возвращаться к этой схеме. Наверное, Васю с Лешей можно было бы попросить. Ради сборной, ради страны. Но это все должен решать Черчесов, и как он видит эту ситуацию. Фернандес еще к чемпионату мира успеет набрать форму, а вот с двумя центральными защитниками сложности будут.

Напомним, что Фернандес в субботу травмировал мышцы задней поверхности бедра и пропустит до шести недель. Ранее другие защитники национальной команды Васин и Джикия повредили крестообразные связки.