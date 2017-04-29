РФС хочет провести матч Россия - Чили на стадионе ЦСКА

Вице-премьер РФ, президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, товарищеская игра между сборными России и Чили может состояться на стадионе ЦСКА, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, что встреча пройдет 9 июня.

– Я убежден, договоримся и сыграем на стадионе ЦСКА с чилийцами, чтобы показать значимость ЦСКА для страны, поддержать владельцев стадиона, потому что это один из лучших стадионов, – сказал Мутко. – Завтра там пройдет важный матч с точки зрения продвижения. Чтобы запустить стадион, нужно время. Сейчас он набирает потихоньку обороты.

Суперкубок УЕФА на Песчанке? До 2019 года нам крайне сложно это сделать, потому что мы являемся, так сказать, футбольной столицей мира. Вы видите политику УЕФА: они стараются давать такие матчи странам, которые не примут турниры сборных. Наверное, это правильно, они стараются привести футбол в каждую европейскую точку.