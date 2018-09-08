Павел Могилевец: "В Ростове дышится легче, чем в Турции"

Полузащитник сборной России Павел Могилевец рассказал о первой тренировке команды после прилета в Ростов-на-Дону на товарищескую игру с Чехией.

- Успели ли восстановиться?

- Те, кто сегодня тренировался, вчера не так много играли, так что всё нормально. Конечно, ритм немного сбился, но и тренировка небольшая сегодня.

- Почему били пенальти на тренировке?

- Мы сначала размялись, передачи поделали, потом была двусторонка. Пенальти били, потому что закончили ее вничью и надо было решить, кто сильнее.

- Изменилась ли атмосфера в сборной после столь удачного чемпионата мира?

- Атмосфера в сборной всегда была потрясающая, приятно выходить и играть. Когда защищаешь цвета сборной, это очень приятно. И вокруг отношение к сборной изменилось.

- Вы совсем недавно играли на "Ростов-Арене", как оцените стадион и качество газона?

- Газон очень хороший, проблем нет, атмосфера потрясающая. Один из лучших стадионов, где я играл.

- Здесь дышится попроще, чем в Турции?

- Да, легче дышится. А лично мне вообще очень приятно в Ростове играть.

- Дзюбы, который был капитаном в Трабзоне, на сей раз не будет. Кто займет его место?

- Сложно сказать, это тренер решит. В команде все друг друга уважают. (Юрий Плохотниченко)

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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