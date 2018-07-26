Ольга Голодец: "Вся страна рукоплещет команде, которую к победам привел замечательный тренер Станислав Черчесов"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец поддержала решение РФС продлить контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Ранее "СЭ" сообщал, что контракт со специалистом будет продлен по схеме 2+2.

- Вся страна рукоплескала победам наших футболистов на чемпионате мира, - напомнила Голодец. - А вел эту команду Черчесов. Продлить с ним контракт - правильное и мудрое решение. (Владимир ИВАНОВ)

Черчесов руководит сборной России с лета 2016 года. Под его руководством россияне пробились в четвертьфинал ЧМ-2018.