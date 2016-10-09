Олег Шатов: "Стадион "Краснодара" – лучшее, что я видел в жизни"

Полузащитник сборной России Олег Шатов после товарищеского матча против Коста-Рики (3:4) заявил, что восхищен ареной "Краснодара". Также он добавил, что будет с нетерпением ждать встречи с клубом Сергея Галицкого в чемпионате, чтобы снова вернуться на этот стадион, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Стадион "Краснодара" отличный, здесь замечательная атмосфера, играть одно удовольствие – отметил Шатов. – Пропустили голы из-за своих собственных ошибок. Вроде готовились к игре, разбирали соперника. Но когда ты ошибаешься на своей половине поля, от этого никто не застрахован, это нельзя предугадать. Хорошо, что нашли в себе силы вернуться в игру, забили хорошие голы. Считаю, игра была ничейной. Где-то преимущество было на стороне Коста-Рики, где-то – на нашей. Но это футбол. Кто меньше ошибается, тот выигрывает. И мы допустили больше ошибок, чем соперник.

– Чувствуете, что взаимопонимание между игроками налаживается?

– Сборная достаточно обновилась, нужно время. Его не так много, мы собираемся раз в месяц, у нас есть всего неделя. Но тренерский штаб дает нам свое видение футбола во время тренировок, мы переносим это на игру. Получается это или нет – судить болельщикам. Самое главное, что все сейчас приезжают в сборную с большим желанием, удовольствием. В сборной хороший микроклимат, все готовы к усердной работе.

– Что скажете о стадионе?

– Это, наверно, лучшее, что я видел в своей жизни. Спасибо большое Сергею Галицкому за такой прекрасный стадион. Я буду с нетерпением ждать встречи с "Краснодаром", чтобы снова сюда вернуться.