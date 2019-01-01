Новогодние поздравления от Заболотного, Газинского и Шунина

Твиттер сборной России поздравил болельщиков с Новым годом.

Антон Заболотный: "С Новым годом, друзья! Желаю в новом году здоровья побольше, счастья, любви. Болейте за нас".

Юрий Газинский: "Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и всего самого наилучшего.

Антон Шунин: "Хочу поздравить вас с Новым годом. Пожелать здоровья, счастья, любви, семейного благополучия. И пусть хотя бы одно желание сбудется в Новом году".