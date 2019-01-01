Новогодние поздравления от Заболотного, Газинского и Шунина

Твиттер сборной России поздравил болельщиков с Новым годом.
Антон Заболотный: "С Новым годом, друзья! Желаю в новом году здоровья побольше, счастья, любви. Болейте за нас".
Юрий Газинский: "Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и всего самого наилучшего.
Антон Шунин: "Хочу поздравить вас с Новым годом. Пожелать здоровья, счастья, любви, семейного благополучия. И пусть хотя бы одно желание сбудется в Новом году".
С Новым годом, друзья! Счастья, здоровья, успехов! Очень постараемся вас радовать 🔥🎄☃️ pic.twitter.com/jBls0aXSVC– Сборная России (@TeamRussia) 1 января 2019 г.
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