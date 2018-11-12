16:57 | Футбол — Сборная России

Необычный гость на тренировке сборной России. Фото

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Сегодня в Новогорске начался сбор национальной сборной России. На первом тренировочном занятии команды появился необычный гость. Об этом сообщила пресс-служба национальной сборной.

- Идем на тренировку! С нами - необычный гость, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в рамках сбора Россия проведет товарищеский матч со сборной Германии (15 ноября, Лейпциг) и встречу Лиги Наций с командой Швеции (Стокгольм, 20 ноября).

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