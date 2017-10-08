Министр спорта Татарстана: "В аэропорту у сборной Ирана не было проблем"

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что сборная Ирана, прилетевшая в Казань на контрольный матч с Россией, заселилась в отель. По его словам, вечером команда Карлуша Кейруша проведет тренировку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что иранцы два часа не могли пройти досмотр в аэропорту Казани из-за того, что у некоторых игроков возникли проблемы с визами.

- Нет, никаких проблем у футболистов не возникло, они выехали в отель, вечером у них тренировка, - цитирует ТАСС Леонова. - Были нюансы, но это технические моменты. Все вопросы решены, все нормально.

Напомним, матч Россия – Иран состоится 10 октября в Казани на стадионе "Казань Арена". Начало игры – 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.