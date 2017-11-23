Матчи сборной России с Аргентиной и Испанией в интернете собрали 7,5 миллиона просмотров

Контрольные матчи с участием сборной России с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3) в интернете собрали 7,5 миллиона просмотров, сообщается в пресс-релизе Первого канала. Игру с аргентинцами онлайн посмотрели 3,7 миллиона раз (более 4,5 миллиона раз вместе с просмотрами в записи). Встреча с испанцами собрала более 3 миллионов просмотров.

Напомним, что во время матчей болельщики могли персонально следить за Лионелем Месси, Андресом Иньестой, Денисом Глушаковым и Федором Смоловым. Также на стадионе работали камеры с обзором 360 градусов, которые позволили в режиме реального времени смотреть за происходящим на скамейке запасных и среди зрителей на стадионе.