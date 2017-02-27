"Лужники" откроются матчем Россия - Аргентина

В первом матче на реконструированных "Лужниках" сыграют Россия и Аргентина, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на руководителя департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева. Предварительная дата матча - 11 ноября. Арена проходит реконструкцию к чемпионату мира-2018 и будет сдана в эксплуатацию в июне. На ней пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал. В ходе реконструкции ее вместимость увеличена с 78 тысяч до 81, а также постелен натуральный газон.

- "Лужники" будут сданы в июне и формально переданы в эксплуатацию. Как уже сообщил РФС, официальное открытие будет матчем с Аргентиной. Предварительно дата матча - 11 ноября, - цитирует "Р-Спорт" Гуляева.