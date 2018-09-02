Лопырева поздравила Черчесова с 55-летием

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в Твиттере поздравила с днем рождения главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Сегодня, 2 сентября, специалисту исполняется 55 лет.
Черчесов возглавляет национальную команду с лета 2016 года. Под его руководством сборная показала лучший в современной истории результат на чемпионатах мира - на домашнем турнире команда дошла до 1/4 финала, где уступила будущему вице-чемпиону Хорватии.
Станислав Черчесов. Уникальные истории // Станиславу Черчесову - 55!
С Днём Рождения! 🎂⚽️V https://t.co/zA4Jn9BNtp– Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 2 сентября 2018 г.
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