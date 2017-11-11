Лионель Месси: "Второй тайм получился более ровным, потому что соперник использовал высокий прессинг"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после товарищеского матча против России (1:0) подчеркнул, что команде нужно исправлять имеющиеся недочеты. Форвард отметил, что предстоящий товарищеский матч в Краснодаре против Нигерии должен помочь аргентинцам провести работу над ошибками. При этом сам Месси игру с нигерийцами пропустит.

– Какие ощущения от матча?

– Мы провели хороший первый тайм, это было важно: мы больше владели мячом, контролировали игру. Вторая половина игры получилась более ровной – у нас уже не было такого преимущества во владении, играть стало сложнее, потому что российские футболисты начали применять высокий прессинг. Нам нужно продолжать работать и исправлять эти недочеты, матч на следующей неделе должен в этом помочь. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина