Леонид Слуцкий: "Игроки сборной России заслуженно получили ЗМС"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий дал большое интервью обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру, в частности, обсудив выступление российской сборной на чемпионате мира-2018, где она дошла до четвертьфинала.

– Вы из числа тех, кто склонен восхищаться тем, что сделал Черчесов на ЧМ-2018? Или не видите в этом ничего сверхъестественного?

– Просто очень рад за национальную сборную, ее тренерский штаб, за футболистов, многих из которых знаю лично. И считаю, что проделана потрясающая работа. Также полагаю, что дискуссия о правомерности вручения игрокам званий ЗМС неуместна. Абсолютно заслуженно полученные звания! Потому что это – четвертьфинал ЧМ, тем более еще как он был проигран, в какой борьбе…

Это достижение невероятно высокого уровня. Есть же в Положении о присвоении звания ЗМС пункт, что оно не только за первые места, но и за огромный вклад в развитие спорта, в его популяризацию. С огромным уважением отношусь к спортсменам других специализаций, глубоко ценю их достижения и преклоняюсь перед их трудом. Но четвертьфинал чемпионата мира по футболу популяризировал спорт в нашей стране невероятным образом. Это грандиозное прежде всего социальное достижение, которое всколыхнуло всю страну.

Полностью интервью Леонида Слуцкого