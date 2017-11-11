Леонид Федун: "Надеюсь на позитивный результат в матче с Аргентиной, он очень нужен нашему футболу"

Президент "Спартак" Леонид Федун посетит матч сборной России против Аргентины. Перед встречей функционер выразил надежду на то, что национальная команда добьется положительного результата.
– Надеюсь на позитивный результат, он очень нужен нашему футболу. Все увидим, – сказал Федун.
Матч Россия – Аргентина пройдет на стадионе "Лужники", начало – в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.
Федун: "Надеюсь на позитивный результат, он очень нужен нашему футбол. Все увидим" pic.twitter.com/6AdeAgcEsh– Alexander Muyzhnek (@Muyzhnek) 11 ноября 2017 г.
результаты опроса
31328 чел.
Кто или что главное для вас в матче Россия - Аргентина?
Результат - жду победы России
6.8%
Игра - главное, какой футбол покажет Россия
51.2%
Исход - важно не уступить крупно
4.8%
Атмосфера - интересно, как болеют "Лужники"
8.6%
Месси - главное, чтобы он сыграл
16.5%
Мне матч вообще не интересен
12.1%