Леонид Федун: "Надеюсь на позитивный результат в матче с Аргентиной, он очень нужен нашему футболу"

Президент "Спартак" Леонид Федун посетит матч сборной России против Аргентины. Перед встречей функционер выразил надежду на то, что национальная команда добьется положительного результата.

– Надеюсь на позитивный результат, он очень нужен нашему футболу. Все увидим, – сказал Федун.

Матч Россия – Аргентина пройдет на стадионе "Лужники", начало – в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.