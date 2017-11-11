15:27 | Футбол — Сборная России

Леонид Федун: "Надеюсь на позитивный результат в матче с Аргентиной, он очень нужен нашему футболу"


Президент "Спартак" Леонид Федун посетит матч сборной России против Аргентины. Перед встречей функционер выразил надежду на то, что национальная команда добьется положительного результата.

Надеюсь на позитивный результат, он очень нужен нашему футболу. Все увидим, – сказал Федун.

Матч Россия – Аргентина пройдет на стадионе "Лужники", начало – в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

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Исход - важно не уступить крупно
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Атмосфера - интересно, как болеют "Лужники"
8.6%
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16.5%
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12.1%
Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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